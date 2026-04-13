Terni ruba la cassetta dell’offertorio in chiesa | arrestato

Un uomo è stato arrestato dagli agenti della polizia di stato a Terni con l’accusa di aver rubato la cassetta dell’offertorio all’interno di una chiesa. L’episodio è avvenuto recentemente e l’arresto è stato eseguito nel quadro di un’operazione contro i reati in luoghi di culto. La polizia ha confermato il fermo dell’uomo, ritenuto responsabile del furto aggravato.

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