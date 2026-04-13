Durante le operazioni di styling, i capelli sono soggetti a danni causati dal calore di phon, piastre e altri strumenti. Per proteggere i capelli, molti optano per l'uso di termoprotettori, prodotti specifici studiati per ridurre il rischio di danni. Tuttavia, lasciare i capelli asciugare all'aria rimane una scelta che evita l'esposizione al calore, anche se non sempre praticabile in ogni situazione.

Lasciare asciugare i capelli all’aria ha i suoi vantaggi. Purtroppo, però, non è sempre possibile. Anche se, secondo uno studio pubblicato dalla rivista Environmental Science and Technology, gli strumenti di styling, per quanto evoluti, non solo danneggiano i capelli ma rilasciano anche nell’aria alcune nanoparticelle. I ricercatori della Purdue University di West Lafayette hanno, infatti, scoperto che i trattamenti termici di 10-20 minuti generano un inquinamento paragonabile a quello che si respirerebbe restando fermi nel traffico di un’autostrada. Gli studi per limitare questo genere di emissioni sono già in corso. Per tutelare la chioma, invece, c’è lo spray termoprotettore capelli.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Termoprotettore: l’unico gesto che può salvare i capelli durante lo styling

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Mi sto prendendo cura dei miei capelli come non mai vi porto con me per un trattamento protettivo!