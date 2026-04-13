Termoli allarme alberi | scanner tecnologici per evitare cadute

A Termoli, le autorità comunali hanno iniziato controlli con strumenti tecnologici nelle aree verdi della città. L’obiettivo è verificare la stabilità degli alberi e prevenire eventuali rischi di caduta. Le verifiche riguardano diverse zone e coinvolgono tecnici specializzati che utilizzano dispositivi specifici per valutare lo stato di salute delle alberature presenti nel territorio.

A Termoli, i tecnici comunali hanno avviato una serie di verifiche strumentali sulle alberature urbane per prevenire rischi legati alla stabilità del verde pubblico. Le indagini, focalizzate su specifiche aree cittadine, hanno evidenziato problemi strutturali in diversi esemplari arborei, rendendo necessaria una valutazione tecnica immediata per la sicurezza della collettività. Diagnosi tecnologica nelle zone di via Polonia e via Inghilterra. Il monitoraggio del patrimonio vegetale si è concentrato con precisione sui giardini situati in via Polonia e via Inghilterra. In queste aree, la necessità di accertare lo stato di salute delle piante ha richiesto l’impiego di strumenti diagnostici avanzati, capaci di operare senza danneggiare gli organismi viventi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Termoli, allarme alberi: scanner tecnologici per evitare cadute Bari: 200 alberi controllati col laser per fermare le caduteIl territorio di Bari ha vissuto nelle ultime ore episodi di caduta del patrimonio arboreo, un evento scatenato da condizioni meteorologiche estreme... «Aziende e lavoratori utilizzino le strumentazioni per evitare cadute dall'alto»Lo ha detto oggi 4 marzo il segretario generale di Uil Veneto Roberto Toigo alla luce dell'ennesima tragedia sul lavoro avvenuta in mattinata a...