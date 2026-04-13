Tentato furto nella notte a Capaccio Paestum | fermato un 30enne

Nella notte a Capaccio Paestum, un uomo di 30 anni è stato fermato durante un'operazione congiunta tra la Polizia Locale e i Carabinieri, nell'ambito di controlli sul territorio. La polizia ha intercettato e bloccato una persona sospetta, che è ritenuta coinvolta in un tentato furto. Nessun altro dettaglio sulla dinamica dell'intervento o sui soggetti coinvolti è stato fornito.

Un presunto ladro è stato bloccato la scorsa notte a Capaccio Paestum nell'ambito di un'operazione congiunta di controllo del territorio condotta dalla Polizia Locale e dai Carabinieri. Nei guai è finito un uomo di circa trent'anni, di nazionalità algerina, accusato di tentato furto all'interno.🔗 Leggi su Salernotoday.it Capaccio Paestum, doppio furto tra pizzeria e autolavaggio: ladro fermato in biciNotte movimentata in località Licinella, dove si è verificato un doppio furto ai danni di due attività commerciali della zona. Capaccio Paestum, si rafforza l’offerta formativa per i giovani cilentani: nasce Paestum FormIl nuovo polo d’eccellenza della formazione campana, nato dalla pluridecennale esperienza sul campo di Attilio Cernelli e la vision di Emilio Junior...