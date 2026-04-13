Tenta di rubare un paio di pantaloni in un negozio di via Cavour | denunciato 18enne

Nei giorni scorsi, i carabinieri sono intervenuti in via Cavour a Parma in seguito a una segnalazione di tentato furto. Un 18enne è stato fermato e denunciato dopo aver cercato di portare via un paio di pantaloni dal negozio di abbigliamento. La pattuglia ha raggiunto il punto vendita e ha gestito la situazione, portando all'identificazione dell'uomo.

Nei giorni scorsi i carabinieri sono intervenuti in strada Cavour a Parma, dove una pattuglia è stata inviata su segnalazione del personale di un negozio di abbigliamento. L'allarme è scattato quando i dipendenti si sono accorti di un cliente intento a sottrarre della merce dagli scaffali. Al.🔗 Leggi su Parmatoday.it Tenta di rubare in un negozio del centro, poi reagisce contro chi tenta di fermarlo: arrestatoHa rubato un capo di abbigliamento in un negozio e, nel fuggire, ha provocato una colluttazione con una persona che ha tentato di fermarlo. Tenta di rubare in un negozio cinese, poi aggredisce un dipendente: scatta l'arrestoE' stato arrestato l'uomo che, nel tardo pomeriggio di ieri, ha tentato una rapina all'interno di un negozio in via Verdi a Montecorvino Pugliano.