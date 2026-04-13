tennis sinner infila il terzo 1000 di seguito e torna numero uno

Jannik Sinner ha ottenuto il suo terzo torneo Master 1000 consecutivo, vincendo a Monte-Carlo e tornando al primo posto del ranking mondiale. In finale ha sconfitto in due set Carlos Alcaraz, conquistando così il titolo e il prestigioso traguardo. L'azzurro ha dimostrato ancora una volta la sua continuità ai massimi livelli del tennis internazionale.

L’ennesimo successo dell’azzurro. A Monte-Carlo Masters, Jannik Sinner non conquista soltanto un titolo e torna numero uno dopo aver battuto, in due set Carlos Alcaraz. “È stata una settimana incredibile – ha spiegato – perché ho giocato davvero grandi partite e sono molto, molto felice. Ho cercato di alzare il livello match dopo match, e ci sono riuscito. Vincere il mio primo grande titolo su questa superficie significa tantissimo per me”. Un successo costruito con consapevolezza: “Non è facile, per niente. Sarebbe strano dire che non sono sorpreso. Lo sono, ma in modo molto positivo. Ogni giorno cerco di migliorare, di diventare un giocatore migliore.🔗 Leggi su 361magazine.com

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Atp Montecarlo, Sinner in semifinale e torna numero unoJannik Sinner accede alle semifinali del Masters 1000 di Montecarlo, il primo stagionale sulla terra rossa.