Teneva in casa il cadavere della madre da due anni il Comune di Muggia | La figlia non era seguita da noi

In una vicenda che ha suscitato scalpore, è emerso che una donna ha mantenuto in casa il cadavere della madre per circa due anni. Il Comune di Muggia ha dichiarato che la donna non era sotto la tutela o la sorveglianza dei servizi sociali. La scoperta è stata fatta dopo le indagini avviate dalle forze dell'ordine, che hanno trovato il corpo nel suo appartamento.