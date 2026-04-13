Teneva in casa il cadavere della madre da due anni il Comune di Muggia | La figlia non era seguita da noi
In una vicenda che ha suscitato scalpore, è emerso che una donna ha mantenuto in casa il cadavere della madre per circa due anni. Il Comune di Muggia ha dichiarato che la donna non era sotto la tutela o la sorveglianza dei servizi sociali. La scoperta è stata fatta dopo le indagini avviate dalle forze dell'ordine, che hanno trovato il corpo nel suo appartamento.
Il Comune di Muggia ha precisato che la donna che teneva da anni in casa il corpo della madre non era seguita dai servizi sociali.🔗 Leggi su Fanpage.it
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