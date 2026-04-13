Temporali grandinate e vento forte | è allerta meteo su Viterbo e provincia

Dalla tarda mattinata di oggi, lunedì 13 aprile, si sono verificati temporali, grandinate e raffiche di vento forte su Viterbo e provincia. Le condizioni meteorologiche avverse sono previste continuare per le prossime 24-36 ore, con precipitazioni da sparse a diffuse, che potrebbero includere rovesci e temporali, soprattutto nelle zone settentrionali del Lazio. La protezione civile ha emesso un’allerta meteo per questa regione.