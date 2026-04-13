Temporali grandinate e vento forte | è allerta meteo su Viterbo e provincia
Dalla tarda mattinata di oggi, lunedì 13 aprile, si sono verificati temporali, grandinate e raffiche di vento forte su Viterbo e provincia. Le condizioni meteorologiche avverse sono previste continuare per le prossime 24-36 ore, con precipitazioni da sparse a diffuse, che potrebbero includere rovesci e temporali, soprattutto nelle zone settentrionali del Lazio. La protezione civile ha emesso un’allerta meteo per questa regione.
Condizioni meteorologiche avverse per Viterbo e provincia. Dalla tarda mattinata di oggi, lunedì 13 aprile, e per le successive 24-36 ore sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, soprattutto sui settori settentrionali del Lazio. Secondo le.🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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Allerta meteo in Toscana, rischio di forti temporali. Vento forte su costa e isoleFirenze, 5 febbraio 2026 – Continua il periodo di instabilità meteo in Toscana e scatta una nuova allerta per tutta la regione.