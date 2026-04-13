A Tempio Pausania riapre lo Spazio Faber, nel centro storico, dopo un periodo di chiusura causato da lavori di recupero. La struttura è tornata accessibile al pubblico, portando nuovamente vita in zona. L’apertura si accompagna a un allestimento che richiama luci, vele e il ricordo di De André, creando un ambiente che unisce musica e arte. La riapertura segna un momento di ripresa per il luogo.

Il cuore pulsante del centro storico di Tempio Pausania torna a respirare grazie alla riapertura dello Spazio Faber, una struttura che dopo un periodo di fermo dovuto ai lavori di recupero è nuovamente accessibile al pubblico. L’intervento ha restituito vitalità sia all’edificio che alla piazza circostante, un’area che porta il segno distintivo dell’architetto Renzo Piano. Il volto rinnovato tra luce e memoria storica. L’estetica della zona ha subito una trasformazione mirata che non ha però snaturato l’impronta originale del progetto architettonico. All’interno dello Spazio Faber, la nuova configurazione degli ambienti è stata definita da quattro vele colorate, le quali traggono ispirazione proprio dalle tonalità dominanti della piazza esterna, creando un legame visivo immediato tra lo spazio chiuso e quello aperto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tempio Pausania: torna lo Spazio Faber tra luce, vele e De André

«Parole di Faber – Il Grande Tributo a Fabrizio De André»Arezzo, 1 febbraio 2026 – Stasera arriva ad Arezzo «Parole di Faber – Il Grande Tributo a Fabrizio De André».

Perché Fabrizio De André era soprannominato Faber? Tutto merito di Paolo VillaggioFabrizio De André, uno dei cantautori e poeti più influenti della musica italiana, è conosciuto anche con il soprannome di Faber.