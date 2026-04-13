Tema pensioni nel Centro Italia consapevolezza Ancora assente l’attivismo

Nel Centro Italia si nota una crescente consapevolezza riguardo alle pensioni, anche se l’attivismo in questa area resta limitato. La necessità di risparmiare per garantire un’anzianità più stabile dal punto di vista economico dopo il pensionamento sta diventando una preoccupazione condivisa, ma le azioni concrete non sono ancora diffuse in modo uniforme sul territorio nazionale. La differenza di attenzione tra le varie regioni è evidente, con alcune più attente ad investire in progetti di previdenza complementare.