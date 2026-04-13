Tema pensioni nel Centro Italia consapevolezza Ancora assente l’attivismo
Nel Centro Italia si nota una crescente consapevolezza riguardo alle pensioni, anche se l’attivismo in questa area resta limitato. La necessità di risparmiare per garantire un’anzianità più stabile dal punto di vista economico dopo il pensionamento sta diventando una preoccupazione condivisa, ma le azioni concrete non sono ancora diffuse in modo uniforme sul territorio nazionale. La differenza di attenzione tra le varie regioni è evidente, con alcune più attente ad investire in progetti di previdenza complementare.
INVESTIRE per costruirsi negli anni un’anzianità economicamente serena dopo avere lasciato il lavoro è diventata ormai un’esigenza che non vede però un identico livello di interesse da parte di tutte le regioni italiane. Dalla Ricerca sulla Previdenza Sostenibile condotta da Sella SGR, società di gestione del risparmio del gruppo Sella, in collaborazione con Research Dogma, su un campione di 2.000 italiani tra i 25 e i 65 anni emerge infatti per quanto riguarda il Centro Italia un quadro caratterizzato da una diffusa consapevolezza riguardo alle tematiche pensionistiche, accompagnata tuttavia da un grado di attivazione meno omogeneo rispetto ad altre aree geografiche del Paese.🔗 Leggi su Quotidiano.net
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