Teli incastrati sulla linea Bari Centrale-Aeroporto | treni sospesi per due ore

A Bari il forte vento ha causato disagi ai collegamenti ferroviari tra la stazione centrale e l'aeroporto. I teli che coprivano alcuni binari si sono incastrati, portando alla sospensione dei treni per circa due ore. La situazione ha ulteriormente complicato le già difficili operazioni nello scalo, che aveva già registrato problemi con alcuni atterraggi aerei. La linea ferroviaria è stata temporaneamente interrotta a causa del materiale che ostruiva i binari.

Il forte vento che sta colpendo Bari in queste ore sta complicando i collegamenti con l'aeroporto. Alle difficoltà interne allo scalo, legate ai mancati atterraggi, si è aggiunto il blocco momentaneo della linea ferroviaria Bari Centrale-Aeroporto.Circolazione sospesa per più di due oreI convogli.🔗 Leggi su Baritoday.it Investimento sui binari, circolazione dei treni sospesa per tre ore sulla linea Bari-TarantoUna persona è stata investita da un treno nel pomeriggio di oggi, 22 gennaio, tra Acquaviva e Gioia del Colle, sulla linea ferroviaria Bari-Taranto. Maltempo, treni sospesi sulla linea Roma-Napoli. Problemi nel sud pontinoI disagi sono iniziati intorno a mezzogiorno; sul posto l’intervento dei tecnici di Rfi.