Tassa di soggiorno sempre più Comuni la applicano | dove si paga di più e quanto incide sui turisti

La tassa di soggiorno viene applicata in un numero crescente di Comuni italiani, contribuendo ad aumentare le entrate delle amministrazioni locali. Attualmente, il totale raccolto supera i 1,2 miliardi di euro all’anno. Le tariffe variano da zona a zona, con alcune località che richiedono importi più elevati rispetto ad altre. La sua introduzione interessa sia le città d’arte che le località turistiche più frequentate.

La tassa di soggiorno si espande in Italia, coinvolgendo sempre più Comuni e generando un gettito in forte crescita, ormai oltre 1,2 miliardi di euro. Parallelamente aumentano tariffe e durata dell'imposta, con effetti diretti sul costo dei pernottamenti e un dibattito (ancora aperto) sull'uso delle risorse da parte degli enti locali.🔗 Leggi su Fanpage.it

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