Chi gestisce immobili destinati agli affitti brevi sa che impostare un prezzo fisso per notte può portare a risultati non ottimali. Negli ultimi tempi, molte piattaforme e proprietari stanno sperimentando tariffe dinamiche che si adattano alle variazioni di domanda, con l’obiettivo di aumentare gli incassi. Questa strategia permette di modificare i prezzi in tempo reale, sfruttando i periodi di maggiore afflusso di clienti e massimizzando i guadagni.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Chi gestisce un immobile in affitto breve sa che il prezzo fisso a notte è una vera e propria trappola. Mentre il mercato si muove tra alta stagione, eventi locali, weekend lunghi e periodi morti, la tariffa rimane immobile. E ogni notte venduta al prezzo sbagliato è denaro che evapora senza che nessuno se ne accorga. Le tariffe a notte variabili, quelle che nel settore vengono chiamate pricing dinamico, rappresentano lo strumento più efficace per chi vuole fare in modo che una seconda casa diventi una vera fonte di reddito. Non si tratta di alzare i prezzi a caso: il meccanismo è più intelligente e prevede ottimi risultati.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Tariffe dinamiche negli affitti brevi: come raddoppiare gli incassi

Affitti brevi, la rivincita dei centri minori: rendono più delle grandi città, meno incassi ma margini più solidi nell’Italia che non fa tendenzaC’è un’Italia che non finisce nelle cartoline patinate delle capitali del turismo, eppure macina rendimenti che le metropoli si sognano.

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