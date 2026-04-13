Tari non pagata | pioggia di messaggi-truffa sul telefono

Negli ultimi giorni, molti residenti di vari comuni nella provincia di Milano hanno segnalato di aver ricevuto messaggi sul telefono che indicano irregolarità nel pagamento della Tari. Questi messaggi sono stati identificati come tentativi di truffa, in quanto falsificano comunicazioni ufficiali e cercano di ingannare i cittadini. Nessuna autorità ha ancora confermato la veridicità di queste comunicazioni, che si presentano come avvisi di pagamento o solleciti.

Tentativo di truffa ai danni dei cittadini attraverso falsi Sms sulla Tari. Negli ultimi giorni diversi residenti di Comuni della Città metropolitana di Milano hanno segnalato la ricezione di messaggi ingannevoli relativi a presunte irregolarità nei pagamenti della tassa sui rifiuti. Il testo, sempre molto simile nella forma, recita: "La posizione Tari risulta irregolare. È richiesto un suo tempestivo contatto al numero 89347716 per evitare aggravamenti". Un invito che, però, nasconde un raggiro ben congegnato. "Il Comune ha chiarito di essere completamente estraneo all’invio di tali comunicazioni, che risultano quindi false - spiega il sindaco di Pieve Emanuele, Pierluigi Costanzo -.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - "Tari non pagata": pioggia di messaggi-truffa sul telefono L'sms sulla Tari non pagata: è allerta per la nuova truffa in BrianzaÈ allerta massima per una nuova truffa che colpisce i cittadini e che sta circolando in Brianza. Leggi anche: Attenzione: truffa SMS sulla posizione Tari, non fidatevi di messaggi sospetti!