Prima dell'apertura del mercato estivo, le dichiarazioni di un dirigente avevano indicato la ricerca di un vero centravanti. Nei mesi successivi, il club ha acquistato un attaccante di nome Nkunku. Tuttavia, a gennaio il team non ha rafforzato il reparto offensivo, rappresentando una scelta ritenuta in contrasto con le parole pronunciate in precedenza.

Continua la stagione del Milan che dopo le due sconfitte di seguito contro il Napoli e l'Udinese (qui le pagelle) ha solamente 5 punti di vantaggio sul Como al momento quinto e 3 sulla Juventus quarta. Quello che periodicamente fa discutere sul Milan è l'attacco: il Diavolo continua a faticare a trovare un giocatore d'area di rigore che possa garantire una ventina di gol a stagione. In questo periodo in cui il Milan sta faticando a creare gioco servirebbe un bomber in grado di segnare e sfruttare ogni occasione possibile per buttare il pallone in porta. E invece in questo momento Allegri non ha una prima punta su cui fare affidamento: Leao gioca fuori ruolo, Gimenez non sta giocando nonostante si tornato dall'infortunio alla caviglia, Niclas Füllkrug e Nkunku hanno solo deluso.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Tare: “Cerchiamo un centravanti vero”. Arriva Nkunku. Incoerenze e l’occasione mancata a gennaio

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