Tardini | Strefezza brilla Cuesta punta alla vittoria col Napoli

Al Tardini, la partita tra la squadra locale e il Napoli si è conclusa con un pareggio di 1-1. Strefezza ha segnato un gol per la squadra di casa, mentre Cuesta ha tentato di portare la squadra alla vittoria nel finale. La gara ha visto entrambe le squadre impegnate nella ricerca del risultato, con i giocatori che hanno dato il massimo sul campo.

Il pareggio per 1-1 ottenuto al Tardini contro il Napoli lascia un bilancio di consapevolezza e determinazione tra i protagonisti della squadra. Carlos Cuesta ha espresso gratitudine verso i compagni per l’impegno profuso sul rettangolo verde e verso la tifoseria per il supporto costante, sottolineando come il gruppo avrebbe preferito regalare una vittoria ai sostenitori invece di un semplice punto. L’obiettivo finale non è stato ancora centrato e la necessità di proseguire con impegno e lavoro è stata ribadita dal giocatore subito dopo il termine del match. Le voci dal campo e il valore del singolo episodio. Gabriel Strefezza ha fornito un contributo decisivo durante lo scontro, essendo riuscito a insaccare il pallone portando temporaneamente la squadra in vantaggio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tardini: Strefezza brilla, Cuesta punta alla vittoria col Napoli Leggi anche: Parma-Napoli 1-1, McTominay risponde a Strefezza: azzurri fermati al Tardini Leggi anche: LIVE Alle 15 Parma-Napoli, le ultime: Conte ritrova Hojlund. Cuesta con Strefezza-Elphege