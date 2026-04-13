Venerdì 17 aprile 2026 alle ore 9 si terrà un’assemblea precongressuale della UIL Taranto. L’appuntamento si svolgerà in una provincia che affronta problemi legati alle crisi industriali e alle difficoltà economiche e sociali. L’evento si concentrerà sulla situazione attuale del territorio e sulle sfide future a cui sono chiamati a rispondere lavoratori e rappresentanti sindacali.

Tarantini Time Quotidiano Una provincia alle prese con criticità strutturali e nuove sfide economiche e sociali sarà al centro dell’assemblea precongressuale della UIL Taranto, in programma venerdì 17 aprile 2026 alle ore 9.00 presso l’Hotel Salina di Taranto. L’incontro, dal titolo “Giustizia Sociale e Sviluppo: La sfida della UIL Taranto”, rappresenta una tappa preparatoria al VII Congresso Regionale della UIL Puglia e si propone come momento di analisi e confronto sulle principali vertenze del territorio ionico. Ad aprire i lavori sarà la relazione del coordinatore territoriale Gennaro Oliva, che affronterà i temi legati alla situazione economica e occupazionale della provincia, anche alla luce dei dati INPS.🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Taranto, assemblea UIL tra crisi industriali e sfide per il futuro del territorio

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