Tante foto dai due giorni di Voices 2026

Durante i due giorni di Voices 2026 sono state scattate numerose fotografie che ritraggono gli interventi sul palco e le persone presenti tra il pubblico e gli addetti ai lavori. Le immagini mostrano sia gli ospiti e i relatori che hanno preso parte alle sessioni, sia gli spazi dedicati ai podcast e alle attività collaterali. La manifestazione ha visto la partecipazione di molte persone interessate a questo settore, con momenti di confronto e condivisione.

Sabato 11 e domenica 12 aprile il Post è stato a Torino, per il suo evento pubblico che si chiama Voices: le giornate intorno ai podcast, a chi li fa, e a chi i podcast li ascolta, a cominciare dalle abbonate e dagli abbonati del Post. Anche quest’anno – la sua quarta edizione – Voices è stato organizzato insieme alle OGR di Torino, e ospitato nei suoi grandi e spettacolari spazi che furono officine di riparazione di locomotive e vagoni. Un grazie alle oltre duemila persone che sono arrivate, visto che è stata la più grande e partecipata edizione di Voices fin qui; e chi non c’era potrà ascoltare nei prossimi giorni un po’ delle cose successe (a partire da Tienimi Wilson, il podcast dal vivo di Matteo Bordone e Francesco Costa, che è già online).🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Tante foto, dai due giorni di Voices 2026 Leggi anche: Costiera Sorrentina: arrestato due volte in due giorni un 31enne dai carabinieri. Castelfiorentino: cane cieco disperso da giorni recuperato nel bosco dai vigili del fuoco (foto)MONTESPERTOLI (FIRENZE) – I vigili del fuoco hanno recuperato stamattina, 18 febbraio 2026, nel comune di Montespertoli in via San Ripoli, un cane... This Island Could Be Your Next Dream Summer Destination