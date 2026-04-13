Alberto Papa, giovane artista lucchese, ha partecipato alle fasi finali della competizione nazionale Pythica a Roma. L’allievo di Tcometeatro ha ottenuto il riconoscimento del Ministero per la disabilità per il suo talento artistico. La manifestazione si è svolta nella capitale, coinvolgendo numerosi partecipanti da diverse regioni italiane. La partecipazione di Papa rappresenta un momento di rilievo per la scena artistica locale.

L’allievo di Tcometeatro, Alberto Papa, ha raggiunto le fasi finali della competizione nazionale Pythica a Roma, portando il riconoscimento del Ministero per la disabilità al talento artistico lucchese. Il successo si inserisce in un percorso di formazione che culminerà il 26 settembre prossimo con la messa in scena di una produzione collettiva presso l’auditorium San Romano di Lucca. Il prestigio della giuria romana e il valore del traguardo nazionale. La sfida si è giocata nell’auditorium Parco della Musica, dove il talento di Alberto Papa è stato sottoposto al giudizio di figure storiche dello spettacolo. La commissione tecnica, composta dalla celebre Fioretta Mari, dalla coreografa Carolyn Smith e dall’étoile Raffaele Paganini, ha valutato le prestazioni dei partecipanti alla Pythica.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Talento lucchese a Roma: Alberto Papa brilla alla Pythica

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