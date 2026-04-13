Negli ultimi anni, i farmaci come Ozempic, noti per favorire una perdita di peso rapida, sono diventati sempre più diffusi. Questa tendenza ha un impatto diretto sui parametri estetici e sui standard del settore moda. La crescente popolarità di queste sostanze ha portato a un cambiamento nei modi in cui vengono percepite e rappresentate le taglie, influenzando il rapporto tra corpo e moda in modo evidente.

Oltre al fatto che questa tendenza potrebbe lasciare fino a 400 milioni di capi disallineati rispetto alla domanda dei consumatori entro il 2027, le nuove richieste stanno spingendo diversi brand a cambiare la produzione per non dover affrontare un impatto finanziario significativo, visto che anche i resi sono in aumento. Se la maggior parte delle aziende utilizzava un modello di ordinazione 1-2-2-1 (che significa una parte taglia S, due parti M, due parti L e una parte XL), adesso la regola è cambiata: oggi ci si adegua al 2-2-1-1. Ovvero più taglie piccole rispetto a prima. Tra il 2022 e il 2024, infatti, le vendite di taglie forti (L, XL, XXL) sono diminuite in America, mentre è aumentata la richiesta di XS, S e M.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Taglie: ecco come e perché la moda sta dando i (nuovi) numeri

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