Svolta a Massa | gli indagati tra italiani e stranieri salgono a 5 Nelle telecamere l’orrore | pestato a morte quando era inerme a terra

A Massa, le indagini sull'omicidio di Giacomo Bongiorni si sono intensificate con l’iscrizione nel registro degli indagati di cinque persone, tra italiani e stranieri. Le telecamere di videosorveglianza hanno catturato le immagini dell'aggressione, mostrando chiaramente il momento in cui la vittima viene colpita e si accascia a terra. Le registrazioni sono state acquisite dagli inquirenti come parte delle verifiche in corso.

A Massa si stringe il cerchio investigativo sull’omicidio di Giacomo Bongiorni. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza, acquisite dagli inquirenti, mostrerebbero con chiarezza il momento in cui la vittima viene colpita e si accascia al suolo a seguito di un colpo inferto volontariamente. Dai filmati emergerebbe inoltre che l’uomo sarebbe stato raggiunto da più colpi, anche quando era già a terra. Omicidio in piazza a Massa, i giovani indagati salgono a 5. Non c’è fine all’orrore, non c’è fondo al dolore in cui sono sprofondati il figlio e la compagna di Giacomo Bongiorni, il 47enne ucciso in una violenta aggressione da parte di un branco di giovani in Piazza Felice Palma a Massa.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Svolta a Massa: gli indagati, tra italiani e stranieri, salgono a 5. Nelle telecamere l’orrore: pestato a morte quando era inerme a terra Giacomo Bongiorni pestato a morte davanti al figlio, altri 3 minori indagati. Il pm e i dubbi su chi ha colpito «mentre era a terra»: cosa mostrano i videoSalgono a cinque le persone coinvolte nell’omicidio di Giacomo Bongiorni, 47 anni, picchiato a morte nella notte tra sabato e domenica in piazza... Giacomo Bongiorni massacrato in piazza a Massa, gli indagati salgono a cinque: chi sono(Adnkronos) – Si allarga l’inchiesta sulla morte di Giacomo Bongiorni, il 47enne ucciso sotto gli occhi del figlio di 11 anni in una violenta...