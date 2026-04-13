Sventato furto di biciclette elettriche due arresti sul lungolago

Da veronasera.it 13 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri di Bardolino hanno fermato ieri sera due uomini, un cittadino moldavo di 34 anni e un italiano di 28 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine. I due sono stati arrestati con l’accusa di aver tentato di rubare biciclette elettriche lungo il lungolago. L’intervento dei militari ha impedito il furto e portato all’arresto dei sospettati.

Ieri sera, 12 aprile, i carabinieri di Bardolino hanno arrestato due uomini, un cittadino moldavo di 34 anni e un italiano di 28 anni, entrambi già noti alle forze dell'ordine e accusati di furto aggravato in concorso. I militari hanno notato i soggetti mentre si aggiravano con fare sospetto nei.🔗 Leggi su Veronasera.it

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