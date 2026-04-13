Sventato furto di biciclette elettriche due arresti sul lungolago

I carabinieri di Bardolino hanno fermato ieri sera due uomini, un cittadino moldavo di 34 anni e un italiano di 28 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine. I due sono stati arrestati con l’accusa di aver tentato di rubare biciclette elettriche lungo il lungolago. L’intervento dei militari ha impedito il furto e portato all’arresto dei sospettati.

Ieri sera, 12 aprile, i carabinieri di Bardolino hanno arrestato due uomini, un cittadino moldavo di 34 anni e un italiano di 28 anni, entrambi già noti alle forze dell'ordine e accusati di furto aggravato in concorso. I militari hanno notato i soggetti mentre si aggiravano con fare sospetto nei.🔗 Leggi su Veronasera.it Calabria, Petronà: sventato furto in chiesa, due arresti dopo un inseguimento notturno.Un tentativo di furto nella Chiesa Madre dei Santi Pietro e Paolo Apostoli a Petronà, in Calabria, è stato sventato grazie alla prontezza dei... Milano, incendio in un negozio di biciclette elettriche: 22 intossicati, anche bambiniI residenti di via Plana, nel quartiere Certosa, hanno dato l’allarme dopo aver visto il fumo che usciva fuori da un negozio di biciclette al piano...