Svalbard allarme renne | i PFAS esplodono del 900% nell’Artico

Un nuovo studio condotto dall’Università norvegese ha rilevato un aumento del 900% dei livelli di PFAS nelle renne dell’arcipelago delle Svalbard negli ultimi dieci anni. La ricerca analizza le variazioni nella composizione chimica degli organismi presenti nella regione artica, evidenziando un’alterazione significativa nei contaminanti ambientali. I risultati sono stati presentati di recente e riguardano le concentrazioni di sostanze inquinanti nelle popolazioni di renne locali.

Un recente studio condotto dalla Norwegian University of Science and Technology ha evidenziato un drastico mutamento nella composizione chimica degli organismi nell’arcipelago delle Svalbard, dove le renne locali mostrano una concentrazione di PFAS aumentata del 900% nell’ultimo decennio. Mentre i metalli pesanti come piombo e cadmio registrano invece un netto calo rispetto agli anni ’80, la presenza di queste molecole persistenti è passata da 0,6 a 5,48 nanogrammi per grammo nei tessuti degli animali. Il successo delle normative sulle emissioni e la nuova sfida chimica. I dati raccolti dalla ricercatrice Malin Andeon Stavridis indicano che le strategie internazionali per limitare l’inquinamento industriale hanno prodotto risultati tangibili.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Svalbard, allarme renne: i PFAS esplodono del 900% nell’Artico Artico imbuto dell’inquinamento: alle Svalbard PFAS in aumento del 900% nelle renneIn uno degli angoli più remoti e incontaminati del pianeta, l’arcipelago delle Svalbard, tra ghiacciai millenari e tundre sferzate dal vento, vive... Allarme pertosse in Piemonte: i contagi esplodono, scatta l’emergenzaDal 13 al 17 aprile, il Piemonte attiva una serie di interventi informativi e sanitari per contrastare la diffusione della pertosse, una patologia...