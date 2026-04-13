Susan Coyle sarà la prima donna a capo dell'esercito australiano | È un momento storico
L'Australia ha annunciato che una donna assumerà per la prima volta la guida dell'esercito nazionale. La nomina si inserisce in un rinnovamento ai vertici delle forze armate australiane. Questa decisione segna un evento senza precedenti nella storia militare del paese, con la donna che assume il ruolo di comandante in capo. La scelta è stata comunicata ufficialmente nel corso di un cambiamento organizzativo ai massimi livelli dell’istituzione.
L'Australia ha annunciato che per la prima volta nella storia guiderà il suo esercito una donna, la scelta è avvenuta nell'ambito di un rimpasto ai vertici delle forze armate.🔗 Leggi su Fanpage.it
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