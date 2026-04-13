Supplenze docenti 2026 nuovi interpelli alla ricerca di insegnanti

Per l'anno scolastico 202526, è stata confermata la procedura di interpello per le supplenze docenti, come previsto dall'OM n. 882024. Gli interpelli saranno inviati quando le graduatorie risulteranno esaurite, ovvero non ci saranno più candidati disponibili ad accettare gli incarichi. Questa misura mira a coprire eventuali posti vacanti o disponibili nelle scuole, garantendo continuità all’attività didattica.

Supplenze docenti 202526: è confermata la procedura di interpello prevista dall'OM n. 882024. Gli interpelli saranno proposti quando le graduatorie risulteranno esaurite, ossia non ci saranno più aspiranti che potranno accettare l'incarico proposto. L'interpello è diramato a livello nazionale tramite gli Uffici Scolastici. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it