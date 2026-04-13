SuperEnalotto si festeggia in Campania con la Superestrazione | centrate 17 vincite

Nell’estrazione del SuperEnalotto di martedì 14 aprile, il montepremi ha raggiunto i 149,2 milioni di euro, diventando il più alto al mondo. Nel concorso speciale sono state assegnate 17 vincite in Campania, mentre 200 premi di 20.000 euro ciascuno sono stati distribuiti in tutto il paese. La Superestrazione ha visto coinvolti numerosi giocatori, con risultati che hanno suscitato entusiasmo tra gli appassionati.

Mentre il jackpot del SuperEnalotto è il montepremi più alto al mondo con un premio in palio per l’estrazione di martedì 14 aprile pari a 149,2 milioni di euro, sono 200 i premi garantiti da 20 mila euro ciascuno assegnati nel concorso speciale n. 55 di sabato 4 aprile grazie all’iniziativa.🔗 Leggi su Napolitoday.it Il superenalotto bacia il casertano: vincite da 20mila euro alla SuperEstrazioneC’è anche la provincia di Caserta tra quella baciate dalla fortuna al concorso speciale “SuperEstrazione” di Superenalotto, che assegna premi da... 10eLotto, in Campania vincite per oltre 40mila euro: si festeggia anche nel CilentoL'ultimo concorso ha distribuito premi per 26,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 1,05 miliardi di euro da inizio anno Il concorso...