Sul Lecchese torna la pioggia ma saranno giornate calde

Nel territorio lecchese si registra un risveglio caratterizzato dalla pioggia, con le precipitazioni che continueranno tra lunedì e martedì. Le previsioni indicano un andamento meteo instabile, accompagnato da deboli rovesci che interesseranno la zona durante questi giorni. Non sono previste variazioni significative nelle temperature, che rimarranno generalmente elevate nonostante la presenza di pioggia.

Risveglio sotto la pioggia per il territorio lecchese. L'instabilità meteo proseguirà tra lunedì e martedì, portando deboli precipitazioni. Le temperature rimarranno comunque sopra la media del periodo, con massime al di sopra dei 20° gradi.Le previsioni per martedìA Lecco martedì cieli molto.🔗 Leggi su Leccotoday.it

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