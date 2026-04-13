Sui 5 punti per la maturazione personale all’Esame di Stato 2026 Lettera

A fine marzo è stata inviata una lettera da una docente di Lettere riguardante i cinque punti relativi alla “maturazione personale” all’Esame di Stato 2026. La comunicazione si concentra sull’introduzione di un nuovo criterio che riguarda lo sviluppo di competenze e atteggiamenti legati alla crescita individuale degli studenti. La discussione si inserisce nel quadro delle modifiche previste per l’esame di quest’anno, senza approfondire ulteriori dettagli o interpretazioni.

inviata da Daniela Malini docente di Lettere - L’introduzione, a fine marzo, di un criterio che assegna fino a 5 punti su 20 del colloquio orale al cosiddetto “grado di maturazione personale, autonomia e responsabilità” rappresenta una scelta grave e discutibile, sia sul piano educativo sia su quello della trasparenza istituzionale. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Maturità 2026, all’orale non si valuterà solo “cosa sai” ma anche “chi sei”: la maturazione personale vale fino a 5 punti sul voto. L’analisi di Skuola.netLa conoscenza delle declinazioni latine, delle date storiche o dei teoremi matematici potrebbe non bastare più per convincere i professori di...

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