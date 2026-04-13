Stretto in burrasca fermi gli aliscafi per Calabria e isole Eolie
A causa di forti venti di scirocco, le condizioni del mare nello stretto sono peggiorate, portando alla sospensione dei collegamenti via aliscafo verso la Calabria e le isole Eolie. La situazione meteorologica ha reso impossibili le operazioni di navigazione, provocando disagi tra i passeggeri in attesa di partire o arrivare nelle zone interessate. Le autorità hanno deciso di bloccare temporaneamente i servizi marittimi fino a nuovo avviso.
Stretto in burrasca a causa del forte vento di scirocco e disagi inevitabili per i viaggiatori. Fermi i collegamenti via aliscafo con la Calabria e le isole Eolie proprio a causa delle proibitive condizioni del mare. Il servizio Blujet tra Messina e Villa San Giovanni, collegato anche con i treni.🔗 Leggi su Messinatoday.it
Leggi anche: Terremoto di magnitudo 4.3 nelle Isole Eolie: scossa avvertita in Sicilia e Calabria
Maltempo: ancora massima allerta in Calabria, Sicilia e Sardegna | Violenta mareggiata alle isole EolieNuova giornata di allerta rossa in Sicilia, Calabria e Sardegna per il passaggio del ciclone Harry.