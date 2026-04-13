Stretto in burrasca fermi gli aliscafi per Calabria e isole Eolie

A causa di forti venti di scirocco, le condizioni del mare nello stretto sono peggiorate, portando alla sospensione dei collegamenti via aliscafo verso la Calabria e le isole Eolie. La situazione meteorologica ha reso impossibili le operazioni di navigazione, provocando disagi tra i passeggeri in attesa di partire o arrivare nelle zone interessate. Le autorità hanno deciso di bloccare temporaneamente i servizi marittimi fino a nuovo avviso.