Dopo 21 ore di colloqui diretti tra Stati Uniti e Iran, mediati dal Pakistan, non si è raggiunto alcun accordo. La discussione si è conclusa senza risultati concreti, lasciando il futuro della situazione irano-americana ancora incerto. La chiusura dello Stretto di Hormuz ha attirato l’attenzione di Europa e Cina, che sono state invitate a fare passi avanti nella gestione della crisi.

Sono durati ben 21 ore i negoziati diretti tra Stati Uniti e Iran, mediati dal Pakistan, e si sono conclusi con un nulla di fatto. Nella mattina di ieri entrambe le delegazioni hanno lasciato Islamabad, rilasciando dichiarazioni sintetiche. Gli Usa hanno fatto sapere che il mancato accordo «è più una cattiva notizia per l'Iran che per loro». Lo stesso Vance ha poi detto che «non hanno alcuna intenzione di abbandonare il programma nucleare», concludendo di aver consegnato a Teheran «un'ultima offerta». Il regime iraniano, invece, ha fatto sapere, attraverso il ministro degli Esteri, che gli americani non hanno conquistato la loro fiducia e che «resta un divario su due o tre questioni importanti».🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Stretto di Hormuz chiuso, Europa e Cina facciano un passo avanti

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