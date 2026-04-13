Stranieri irregolari triplicate le espulsioni

Negli ultimi dodici mesi, il numero di espulsioni di stranieri irregolari è triplicato rispetto all’anno precedente, mentre sono cresciute anche le richieste di permessi di soggiorno. L’ufficio immigrazione della questura ha gestito un volume di pratiche più elevato in diversi settori legati alla gestione dei flussi migratori. I dati evidenziano un’attività intensificata nel settore, con numeri significativi nel controllo e nel rilascio di documenti.

Espulsioni triplicate nell’arco di un anno e un netto aumento dei permessi di soggiorno emessi. L’attività dell’ ufficio immigrazione della questura segna numeri importanti nei vari frangenti della delicata materia su cui è chiamato a operare. Gli agenti incaricati del servizio seguono infatti l’intero percorso amministrativo delle persone straniere presenti a Ferrara, occupandosi dei permessi di soggiorno, dei ricongiungimenti familiari, della protezione internazionale e, ovviamente, delle verifiche sulla regolarità sul territorio. L’ufficio immigrazione gestisce anche le pratiche che possono portare all’espulsione. Per migliorare il servizio, nel corso del 2024 e del 2025 sono state organizzate aperture straordinarie, dedicando intere giornale esclusivamente al rilascio dei permessi di soggiorno per aumentare il numero di titoli emessi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Stranieri irregolari, triplicate le espulsioni Danimarca rafforza le misure sull’immigrazione: espulsioni accelerate per stranieri con condanne anche breviLa Danimarca ha varato una riforma legislativa che prevede l’espulsione automatica di ogni cittadino straniero condannato a un anno di carcere,... Leggi anche: Controlli a Bergamo, due espulsioni per cittadini irregolari IMMIGRAZIONE IRREGOLARE: NELL'ULTIMO MESE 53 ESPULSIONI E RIMPATRI | 07/03/2026