L'ex allenatore ha commentato la vittoria di ieri, affermando che il risultato ha un valore doppio, soprattutto considerando la prestazione nel primo tempo. Ha spiegato che quella fase di gioco ha avuto un ruolo determinante nel raggiungimento dei tre punti. La sua analisi si concentra sull'importanza di quel primo tempo, ritenendolo fondamentale per l'esito finale della partita.

Inter News 24 . Segui le ultimissime sui nerazzurri. Il post-partita della sfida tra Como e Inter ha offerto spunti di riflessione estremamente interessanti, specialmente dopo la netta affermazione dei nerazzurri. Negli studi di DAZN, Andrea Stramaccioni ha analizzato con precisione chirurgica la prestazione della capolista. Secondo l’opinionista, la prova di forza offerta sul prato del Sinigaglia conferma lo stato di grazia di un gruppo ormai maturo. PAROLE – « Vittoria scudetto? Assolutamente. Vale doppio dopo un primo tempo così sofferto, è rimasta in partita e l’ha vinta col gruppo visto che Chivu ha fatto quattro cambi ad inizio secondo tempo.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Stramaccioni sicuro: «Vittoria scudetto: vale doppio dopo quel primo tempo»

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Juventus Women, Canzi dopo la vittoria contro la Fiorentina: «Godiamoci la vittoria. Nel primo tempo abbiamo dominato, nel secondo partita equilibrata. Le ragazze sono state brave in una cosa»di Francesco SpagnoloJuventus Women, Canzi ha parlato dopo la vittoria della squadra bianconera sul campo della Fiorentina.