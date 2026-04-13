Strabiologico nel parco di Villa Loredan | mercatino tanti eventi e distribuzione gratuita di Risi e Bisi

Dal 24 al 26 aprile 2026, nel parco di Villa Loredan a Stra si terrà la 26ª edizione del Weekend Strabiologico. L’evento include un mercatino, numerosi eventi e la distribuzione gratuita di “Risi e Bisi”. La manifestazione si svolge nel parco di Villa Loredan e coinvolge diverse attività nel fine settimana. La kermesse rappresenta un appuntamento annuale per i partecipanti che si ritrovano in questa location storico-ambientale.

Dal 24 al 26 aprile 2026, nel parco di Villa Loredan a Stra, torna il Weekend Strabiologico, giunto alla sua 26ª edizione. La manifestazione, dedicata al biologico e alla cultura del cibo, avrà come tema centrale “Sale & Pepe”, protagonisti di incontri, degustazioni e attività.Durante il weekend.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Weekend Strabiologico a Stra: mercatino, tanti eventi e distribuzione gratuita di “Risi e Bisi”Dal 24 al 26 aprile 2026, nel parco di Villa Loredan a Stra, torna il Weekend Strabiologico, giunto alla sua 26ª edizione. Chiari: giornata del riuso, mercatino nel parco di villa MazzottiPrivati, hobbisti, creativi che espongono oggetti propri, usati, altrimenti destinati alla dismissione o allo smaltimento, oggetti rivisitati o...