Stop negozi di souvenir Le proposte e il plauso di Confesercenti per il centro città

La giunta comunale ha deciso di bloccare le nuove aperture di negozi di souvenir nell’area del centro storico, con l’intento di rafforzare il commercio di qualità. La misura, adottata questa settimana, è stata accolta positivamente dagli esercenti del centro, che vedono nella decisione un passo verso una maggiore valorizzazione delle attività commerciali locali. La scelta riguarda esclusivamente le nuove aperture e non coinvolge i negozi già presenti.

Lo stop alle nuove aperture di negozi di souvenir nell’asse del centro storico, deciso questo fine settimana dalla giunta comunale con l’obiettivo di valorizzare il commercio di qualità, è stata accolta con grande soddisfazione da parte degli esercenti del salotto buono della città. Da tempo, infatti, era stata richiesta una maggiore rigidità nei confronti dei negozi per turisti, nella speranza di valorizzare il commercio di qualità e le botteghe storiche. Richieste che oggi trovano una prima risposta. "Finalmente - commenta Fabrizio Di Sabatino, titolare dell’omonimo negozio di abbigliamento il largo Ciro Menotti - vediamo da parte del Comune una decisione che dimostra grande attenzione alle dinamiche del commercio locale, mettendo in campo delle azioni concrete di tutela e valorizzazione dei commercianti pisani.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Stop negozi di souvenir. Le proposte e il plauso di Confesercenti per il centro città Commercio: stop a nuove aperture di negozi di souvenir nel centro storicoLa giunta comunale ha approvato una delibera che vieta l’apertura di nuovi esercizi commerciali con attività prevalente o esclusiva di vendita di... Leggi anche: Il plauso di Tajani: «Proposte concrete, non è un board d’affari»