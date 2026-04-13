Il presidente Charlie Stillitano ha commentato la situazione della squadra dopo le recenti sconfitte in sala stampa, esprimendo delusione e rabbia. Ha sottolineato che, nonostante tutto, la squadra continuerà a lottare fino alla fine del campionato, con quattro partite ancora da disputare. Stillitano ha aggiunto che tutto può ancora succedere, anche se il momento è difficile e segnato da errori commessi durante l’anno.

Dopo il disastro è il presidente Charlie Stillitano a parlare in sala stampa: "Sono deluso, arrabbiato, è un momento triste, sicuramente abbiamo sbagliato tante cose quest’anno. L’unico non responsabile di tutto questo è Roberts che ha messo 65 milioni di euro in questa squadra. Io e Roberts abbiamo bisogno di parlare seriamente nelle prossime ore, analizzando tutti gli sbagli. Non voglio ancora parlare di Serie C, ho già sentito Roberts e mi ha detto che siamo qui per lo Spezia calcio, per la città. Si vede che ci sono problemi, siamo un po’ fragili, io posso dire con sincerità che gli arbitri hanno fatto qualche errore, ma noi dobbiamo fare gol.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Stillitano fra delusione e rabbia. "La Serie C? Noi ci saremo sempre. Mancano 4 partite, tutto è possibile»

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