Una notizia recente riguarda le dimissioni di un noto stilista da una posizione di leadership in un'importante casa di moda. Nonostante abbia deciso di abbandonare il ruolo di amministratore delegato, l’artista rimarrà comunque coinvolto nella direzione creativa del brand. La decisione non dovrebbe influire sulle prossime collezioni, garantiscono fonti ufficiali, rassicurando così i clienti e gli addetti ai lavori.

Una notizia che ha sconvolto il mondo della moda ma, per rassicurare i preoccupati della parte creativa, non avrà alcuna influenza sulle prossime collezioni di D&G. Come ha precisato il gruppo in una nota, infatti, Stefano Gabbana si dimetterà dal suo ruolo istituzionale di presidente, ma non lascerà la sua eredità creativa, ne per quanto già prodotto, ne per quanto avverrà in futuro. Stefano Gabbana lascia il ruolo istituzionale, ma non la direzione creativa. Nella nota rilasciata dalla società arriva la conferma che Stefano Gabbana ha rassegnato, a partire dal 1° gennaio 2026, proprio le sue dimissioni dalle cariche nelle società Dolce & Gabbana Holding Srl, Dolce & Gabbana Trademarks Srl e Dolce & Gabbana Srl.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Stefano Gabbana si dimette, ma non lascia la guida stilistica

Dolce & Gabbana: Stefano Gabbana si dimette, scatta il piano finanziarioStefano Gabbana si dimette dalla presidenza di Dolce & Gabbana, lasciando il comando ad Alfonso Dolce.

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