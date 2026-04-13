Biagio Izzo e Paolantoni hanno confermato la loro presenza al Festival di Sanremo 2027, che si terrà quest’anno sotto la conduzione di Stefano De Martino. L’evento si svolgerà all’Ariston e il cast si prepara per una nuova edizione, con possibili influenze di programmi televisivi come “Stasera tutto è possibile”. La conferma di queste presenze è stata annunciata dai due artisti, che parteciperanno al festival.

Il Sanremo 2027 di Stefano De Martino potrebbe essere all’insegna di Stasera tutto è possibile, con il cast pronto a invadere il palco dell’Ariston. A confermarlo Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, protagonisti dello show e grandi amici del conduttore. Izzo e Paolantoni a Sanremo 2027 per De Martino: “Noi ci saremo”. Ospite di Tv Talk, Biagio Izzo ha svelato la volontà di accompagnare Stefano De Martino nell’avventura di Sanremo 2027. “Ci saremo, io e Paolantoni, ma saremo sotto l’Ariston con una bancarella di ‘O pere e ‘o musso – ha confessato -. Andremo a sostenere Stefano, e approfittiamo della situazione per vendere la trippa”. Della stessa idea Peppe Iodice.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Stefano De Martino a Sanremo 2027, Biagio Izzo e Paolantoni confermano: “Noi ci saremo”

Stefano De Martino a Sanremo, Biagio Izzo: “Saremo con lui ma a una condizione”Al Festival di Sanremo di Stefano De Martino potrebbe esserci spazio anche per alcuni dei suoi amici più stretti.

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