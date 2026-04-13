stazione radio riapre | dal 10 aprile la transizione una stagione per raccontare un mondo che cambia

Dal 10 aprile, la stazione radio riprende le trasmissioni con un nuovo ciclo intitolato “la transizione”. Questa stagione si propone di raccontare un mondo in evoluzione attraverso diversi programmi e iniziative. Tra le novità, una collaborazione con l’associazione LILT Milano prevede la realizzazione di un murale che promuove la salute e la lotta al fumo. L’obiettivo è coinvolgere il pubblico in tematiche di interesse sociale.

Tra le novità di questa stagione anche una collaborazione con LILT Milano per la realizzazione di un murale che promuove la salute e la lotta al fumo. L’opera sarà realizzata da studentesse e studenti dei licei artistici della città con l’artista Nicola Laurora, in arte nico189 e sarà inaugurata.🔗 Leggi su Milanotoday.it Insideusa-L’America che cambia: dal Texas all’Iran, iuna potenza in transizionebenvenuti a una nuova puntata di InsideUsa, la newsletter settimanale di InsideOver dedicata alle notizie più rilevanti dagli Stati Uniti. Svolta meteo, dal 10 aprile cambia tuttoGodetevi queste belle giornate perchè da venerdì 10 aprile le condizioni atmosferiche potrebbero cambiare bruscamente e segnare l'inizio di un...