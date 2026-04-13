Starfield su PS5 | tra crash e bug i giocatori chiedono rimborsi

Dopo il lancio di Starfield su PlayStation 5, diversi giocatori hanno segnalato problemi tecnici che rendono difficile proseguire l’esperienza di gioco. Sono stati registrati numerosi crash e bug che hanno coinvolto la versione recentemente pubblicata. La situazione ha portato alcuni utenti a richiedere rimborsi, evidenziando le difficoltà riscontrate durante l’utilizzo del titolo. La questione ha attirato l’attenzione sul funzionamento del gioco dopo il debutto sulla console.

L’attesa per il debutto spaziale di Starfield su PlayStation 5 si è trasformata in un’esperienza frustrante per molti utenti, a causa di una serie di blocchi tecnici e crash che hanno colpito la versione rilasciata la scorsa settimana. Nonostante l’uscita avvenga quasi tre anni dopo il lancio originale su PC e Xbox Series, i giocatori che hanno acquistato il titolo per la nuova console Sony si trovano ad affrontare ostacoli software che impediscono il regolare svolgimento dell’avventura. Malfunzionamenti tecnici e richieste di rimborso sul fronte PlayStation. Le segnalazioni che arrivano dai forum specializzati descrivono scenari di gioco estremamente complicati: diversi utenti riportano bug capaci di interrompere bruscamente la progressione narrativa, oltre a continui arresti improvvisi del software.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Starfield su PS5: tra crash e bug, i giocatori chiedono rimborsi Starfield su PS5: 7 aprile, DualSense e modalità ProIl 7 aprile prossimo, l’universo espansivo di Starfield approderà finalmente sulla console PlayStation 5. Starfield, un leak potrebbe aver svelato la data di uscita su PS5Dopo una lunga attesa da parte dei giocatori PlayStation, Starfield torna al centro dell’attenzione grazie a un leak che potrebbe aver svelato la sua...