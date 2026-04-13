Starfield | l’invasione robotica di Armata Terrana tra gloria e noia

Il 13 aprile 2026, Bethesda ha reso disponibile una nuova espansione a pagamento per Starfield chiamata Armata Terrana. Questa espansione introduce una campagna ambientata nei Sistemi Colonizzati, incentrata su una minaccia robotica che coinvolge l’umanità. La modalità di gioco e le novità offerte sono al centro di numerosi commenti tra i giocatori e gli appassionati di videogiochi.

Bethesda ha lanciato il 13 aprile 2026 la nuova espansione a pagamento di Starfield, denominata Armata Terrana, che introduce una campagna incentrata su una minaccia robotica nei Sistemi Colonizzati. Il contenuto si sviluppa per circa otto ore e integra meccaniche precedentemente introdotte con l’aggiornamento Free Lanes, richiedendo ai giocatori di aver raggiunto almeno il livello 50 per affrontare i nuovi contenuti senza difficoltà eccessive. Nuove dinamiche spaziali e il rischio della ripetitività. Il cuore dell’espansione ruota attorno alla scoperta di una forza militare composta da soldati dispersi durante la passata Guerra delle Colonie.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Starfield: l’invasione robotica di Armata Terrana tra gloria e noia Guerra tra Iran e Israele: escalation regionale tra raid, minacce di invasioneIl conflitto tra Iran e Israele si è ulteriormente intensificato, trasformando l’intera regione mediorientale in un teatro di guerra. Lecce-Lazio, 0-0 tra noia e sbadigli. Unico brivido la traversa di RamadaniLECCE-LAZIO 0-0 LECCE (4-3-3): Falcone 6,5; Veiga 6, Siebert 6,5, Tiago Gabriel 6, Gallo 6; Gandelman 6, Ramadani 6,5, Coulibaly 6,5; Pierotti 5,5...