Stai facendo secco un altro vecchio? I messaggi della compagna di Spadino all’autista di ambulanze accusato di sei omicidi

Durante le indagini, sono state rese pubbliche alcune conversazioni tra la compagna di Spadino e l’autista dell’ambulanza coinvolto nell’indagine. In queste intercettazioni, la donna chiede all’autista se sta uccidendo un altro anziano, frase che si inserisce nel quadro delle accuse contro l’uomo, arrestato a Forlì con l’accusa di aver provocato la morte di sei persone anziane.

Figura anche la compagna di Spadino, autista dell’ambulanza arrestato a Forlì con l’accusa di aver ucciso sei anziani, nelle intercettazioni che inchiodano il compagno. Non è indagata. Con Luca Spada ha avuto un bambino pochi mesi prima dell’arresto. L’uomo viene intercettato a indagini in corso, quando i decessi nelle sue corse in ambulanza aumentavano, ma ai tempi era un insospettabile. «Hai fatto due morti? Bravo». Repubblica riporta una telefonata agli atti degli inquirenti. Risale al 31 ottobre, alle 8.35 di mattina e dura poco più di due minuti. Spadino chiama Elena e lei gli chiede: « Stai facendo secco un altro vecchio? ». Al che lui replica: «No sono qui con R.🔗 Leggi su Open.online

Morti in ambulanza, le conversazioni shock di Spada con la compagna: ‘Stai facendo secco un altro vecchio?’Si fa fitta la rete di retroscena dello sconcertante caso degli anziani morti in ambulanza.

Morti in ambulanza a Forlì, autista accusato di essere un serial killer: 5 casi, "omicidi con sostanze letali"Un autista di ambulanza è indagato nell’ambito di un’inchiesta di carabinieri e Procura di Forlì ed è stato sospeso dalla Croce Rossa.