Stagione lirica | al Teatro Verdi di Salerno debutta il nuovo allestimento de Il Trovatore
Giovedì 16 e domenica 19 aprile il Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno ospita un nuovo allestimento de "Il Trovatore", opera in quattro atti di Giuseppe Verdi. L'istituzione culturale campana propone una produzione autonoma del dramma ottocentesco, affidata alla direzione musicale di.🔗 Leggi su Salernotoday.it
Teatro Verdi di Salerno, la stagione lirica 2026 si apre con “Il Trovatore”Sarà il celebre “Il Trovatore” di Giuseppe Verdi ad inaugurare la Stagione Lirica e di Balletto 2026 del Teatro “Giuseppe Verdi” di Salerno, segnando...