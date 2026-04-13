Stadio San Nicola verso il nuovo gestore | spunta la clausola di virtuosità per il rinnovo
La Commissione Trasparenza del Comune di Bari si è riunita questa mattina per esaminare lo stato dell’iter relativo al bando di gara per l’affidamento della gestione dello Stadio San Nicola, che sta per scadere. Tra i documenti valutati, è spuntata una clausola di “virtuosità”, prevista come condizione per il rinnovo della concessione. La discussione riguarda le modalità di assegnazione e i requisiti richiesti ai potenziali gestori.
Il futuro dello Stadio San Nicola entra in una fase cruciale. La Commissione Trasparenza del Comune di Bari si è riunita questa mattina per fare il punto sull'imminente bando di gara per l'esternalizzazione della gestione dell'impianto, a fronte della scadenza della concessione attuale.🔗 Leggi su Baritoday.it
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