Stadio San Nicola verso il nuovo gestore | spunta la clausola di virtuosità per il rinnovo

La Commissione Trasparenza del Comune di Bari si è riunita questa mattina per esaminare lo stato dell’iter relativo al bando di gara per l’affidamento della gestione dello Stadio San Nicola, che sta per scadere. Tra i documenti valutati, è spuntata una clausola di “virtuosità”, prevista come condizione per il rinnovo della concessione. La discussione riguarda le modalità di assegnazione e i requisiti richiesti ai potenziali gestori.