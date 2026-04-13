L'American Bankers Association ha espresso preoccupazione riguardo alla recente analisi del Council of Economic Advisers della Casa Bianca sulla regolamentazione delle stablecoin. Secondo l'associazione, l'analisi si focalizza su aspetti non corretti dei rischi collegati a queste criptovalute. La discussione si inserisce nel dibattito più ampio sulla tutela dei depositi bancari, che ammontano a circa 6,6 trilioni di dollari.

L’American Bankers Association (ABA) ha lanciato un allarme contro la valutazione del Council of Economic Advisers (CEA) della Casa Bianca, sostenendo che l’analisi ufficiale si sia concentrata su un obiettivo errato riguardo ai rischi legati alle stablecoin. Mentre il CEA ipotizza che vietare i rendimenti sulle stablecoin di pagamento avrebbe un impatto trascurabile sul sistema creditizio, l’ABA avverte che la vera minaccia risiede nella crescita rapida di questi asset garantiti dai Treasury, capaci di drenare liquidità dalle banche locali. Il rischio di una fuga di depositi verso le stablecoin. Secondo quanto riportato dall’ABA Banking Journal, la prospettiva del CEA rischia di alimentare una falsa percezione di sicurezza.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Stablecoin: il rischio banche che minaccia 6,6 trilioni di depositi

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LA SFIDA RUSSA AI MERCATI: UNA RETE CRYPTO PER L'AFRICA Mosca ha lanciato A7, una rete finanziaria basata sulla «stablecoin» A7A5 ancorata al rublo per aggirare le sanzioni occidentali. Controllata dalla banca Promsvyazbank (legata al comparto - facebook.com facebook