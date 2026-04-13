Stabilizzazioni al Policlinico Confeal | Illogico bandire nuove procedure se esistono graduatorie valide

Il segretario provinciale di Confael Sanità ha commentato la recente delibera relativa alle stabilizzazioni al Policlinico, sottolineando come giudichi illogico bandire nuove procedure di assunzione quando esistono graduatorie ancora valide e in uso. La questione riguarda la gestione delle risorse umane all’interno della struttura sanitaria, con attenzione alle modalità di selezione e alle norme in vigore. La discussione si focalizza sulle decisioni prese dall’amministrazione in relazione alle procedure di stabilizzazione del personale.