Stabilizzazioni al Policlinico Confeal | Illogico bandire nuove procedure se esistono graduatorie valide
Il segretario provinciale di Confael Sanità ha commentato la recente delibera relativa alle stabilizzazioni al Policlinico, sottolineando come giudichi illogico bandire nuove procedure di assunzione quando esistono graduatorie ancora valide e in uso. La questione riguarda la gestione delle risorse umane all’interno della struttura sanitaria, con attenzione alle modalità di selezione e alle norme in vigore. La discussione si focalizza sulle decisioni prese dall’amministrazione in relazione alle procedure di stabilizzazione del personale.
Il segretario provinciale Confael Sanità Alessandro Micalizzi esprime forte perplessità in merito alla recente Delibera n. 3402026 emanata dal Policlinico di Palermo, con la quale si avviano nuove procedure di stabilizzazione per il personale ex Covid. Pur accogliendo con favore ogni iniziativa.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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