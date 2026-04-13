SPORT SCI – Primo titolo italiano per un napoletano conquistato da Pasquale Greco

Un atleta napoletano dello sci club Napoli ha conquistato il primo titolo italiano nella storia dello sci della città. La vittoria è avvenuta a Pila, in provincia di Aosta, nella categoria Ragazzi (under 14). La competizione ha visto il giovane sciista prevalere sugli avversari, aggiudicandosi il riconoscimento nazionale. È il primo risultato di questa portata per uno sci sportivo proveniente da Napoli.

L’atleta dello sci club Napoli ha vinto a Pila (AO) il titolo tricolore categoria Ragazzi (under14), il primo della storia dello sci napoletano. Arriva il titolo tricolore per un napoletano nella quarta giornata dei Campionati Italiani Children di sci alpino, in corso di svolgimento a Pila in Valle d’Aosta. L’impresa porta la firma di Pasquale Greco, atleta dello sci club Napoli, che è stato premiato oggi come campione italiano di slalom gigante della categoria Ragazzi. Il primo titolo italiano nella categoria maschile e la prima volta anche per un napoletano doc. Pasquale Greco classe 2012 ha disputato la prima manche classificandosi in quarta posizione, ma dopo una strepitosa seconda prova nella quale ha fatto registrare il secondo tempo assoluto è balzato in testa alla classifica.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - SPORT/SCI – Primo titolo italiano per un napoletano conquistato da Pasquale Greco Lotta greco romana: il CUS Bari vince il titolo italiano U17Il CUS Bari ha conquistato il titolo italiano U17 nella lotta greco-romana ai Campionati Italiani andati in scena domenica 22 febbraio al PalaFIJLKAM... Pattinaggio, per Vittoria Andreetta il primo titolo italiano della stagione di velocità indoorAlla prima gara della stagione della velocità indoor di pattinaggio, primo titolo italiano conquistato da un’atleta dell’Adhp Cosmo di Noale.