Splendori e problemi del calcio femminile | tabù e pregiudizi sotto accusa

Martedì 14 aprile a Brescia si terrà un evento organizzato dal fan club “Arditi del Popolo” dedicato al calcio femminile. L’iniziativa mira a mettere in discussione alcuni pregiudizi e tabù ancora presenti nel mondo dello sport femminile. La giornata si concentrerà sui successi e sulle criticità che caratterizzano il calcio femminile, offrendo uno spazio di confronto e riflessione su un settore in continua evoluzione.

C’è un appuntamento che promette di andare oltre il semplice dibattito sportivo. Martedì 14 aprile, a Brescia, il fan club “Arditi del Popolo” porta al centro della scena un tema ancora troppo spesso marginale: il calcio femminile. “Splendori e problemi del calcio femminile” è il titolo.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Juventus-Lazio Women: sfida di vertice in Serie A, il calcio femminile italiano guarda all’Europa e supera i pregiudizi.Domenica 15 febbraio 2026, allo stadio “Vittorio Pozzo-La Marmora” di Biella, la Juventus Women ospiterà la Lazio Women in un match cruciale per la... Siracusa Calcio: tifosi in rivolta, Ricci sotto accusa dopoIl Siracusa Calcio sta vivendo una delle crisi più profonde della sua storia recente, con la tifoseria in aperta contestazione al presidente... Quando il calciatore femminile diventa più pericoloso del calcio maschile #arbitro #cartellinorosso