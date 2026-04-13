Splendori e problemi del calcio femminile | tabù e pregiudizi sotto accusa
Martedì 14 aprile a Brescia si terrà un evento organizzato dal fan club “Arditi del Popolo” dedicato al calcio femminile. L’iniziativa mira a mettere in discussione alcuni pregiudizi e tabù ancora presenti nel mondo dello sport femminile. La giornata si concentrerà sui successi e sulle criticità che caratterizzano il calcio femminile, offrendo uno spazio di confronto e riflessione su un settore in continua evoluzione.
C’è un appuntamento che promette di andare oltre il semplice dibattito sportivo. Martedì 14 aprile, a Brescia, il fan club “Arditi del Popolo” porta al centro della scena un tema ancora troppo spesso marginale: il calcio femminile. “Splendori e problemi del calcio femminile” è il titolo.🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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