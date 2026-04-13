Spazio Stilo 5 anni dedicati ai giovani

Dopo un procedimento di esproprio da parte del Comune, l’edificio è stato riqualificato e trasformato in uno spazio dedicato ai giovani under 35. In occasione del quinto anniversario, si ricorda come questa struttura sia diventata un punto di riferimento per le politiche giovanili della zona. La celebrazione si svolge in un contesto che ha visto un intervento pubblico per favorire l’aggregazione e le attività rivolte ai giovani.

Dall’esproprio ad opera del Comune fino alla trasformazione dell’edificio in un luogo under 35, San Giuliano celebra lo "Spazio Stilo" e cinque anni di politiche giovanili. L’ex caserma di via Trieste, finita nelle procedure fallimentari della municipalizzata Genia e passata nel 2020 in capo al Municipio attraverso un esproprio per pubblica utilità, è diventata "Spazio Stilo", un polo dedicato ai giovani con postazioni per il coworking, uno sportello Informagiovani, workshop, corsi, iniziative culturali e di formazione. Per raccontare il percorso compiuto sin qui, con la riqualificazione dell’immobile e la messa a disposizione di un ampio ventaglio di servizi, mercoledì alle 18.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Spazio Stilo 5 anni dedicati ai giovani Progetti dedicati ai giovani, il bando scade mercoledìUltimi giorni disponibili per partecipare al bando (scadenza 15 aprile 2026) relativo a progetti che possono essere presentati da gruppi di giovani,... Leggi anche: A Cameri "Just play": due giorni dedicati al gioco e ai giovani