Spavento a Spezia | Castellini crolla in campo e perde la memoria

Durante la partita tra Spezia e Mantova, il difensore dei virgiliani è caduto improvvisamente a terra nel post-gara, suscitando preoccupazione tra i presenti. Dopo il crollo, l’atleta ha perso la memoria, portando alla chiamata immediata dei soccorsi. Le operazioni di assistenza sono durate alcuni minuti, mentre i sanitari intervenuti hanno valutato le condizioni del giocatore. La partita si è conclusa senza ulteriori incidenti di rilievo.

Un momento di profonda tensione ha travolto il campo della Spezia al termine dell’incontro tra Spezia e Mantova, quando il difensore dei virgiliani, Alessio Castellini, è crollato a terra dopo il fischio finale. Il calciatore ha manifestato una serie di vertigini improvvise, perdendo temporaneamente la capacità di ricordare i fatti appena accaduti, inclusi l’esito della sfida e lo svolgimento della gara stessa. Il soccorso immediato e le condizioni del difensore. Non appena la contesa è terminata, la preoccupazione per lo stato di salute di Castellini è diventata palpabile tra i presenti. Il giocatore si è accasciato subito dopo la fine del match, mostrando chiari segni di confusione mentale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Spavento a Spezia: Castellini crolla in campo e perde la memoria Leggi anche: Spavento a Silvi: la frana accelera, crolla una palazzina [VIDEO] Joseph George va a sedersi a fine round, poi crolla esanime dallo sgabello: grande spavento sul ringMomenti di grande paura sul ring di Detroit: Joseph George si è seduto nel suo angolo dopo la conclusione del primo round del combattimento contro...