Spalletti Elkann sempre più vicini | complimenti reciproci presenza e un’intesa ora granitica Tutti i dettagli

Negli ultimi tempi si sono intensificati i contatti tra l’allenatore e il presidente della società calcistica, con scambi di complimenti e una presenza costante nei rispettivi contesti. L’accordo tra i due si è rafforzato, portando a un’intesa solida e duratura. Entrambi continuano a mostrarsi uniti nel progetto per la squadra, stringendo un rapporto che sembra destinato a proseguire nel tempo.

di Luca Fioretti Spalletti Elkann, un’intesa totale! Il patron e l’allenatore consolidano il loro ottimo rapporto per il futuro radioso della Juventus. Il rapporto tra Luciano Spalletti e John Elkann vive un momento di grandissima sintonia. Secondo le indiscrezioni di Tuttosport, l’intesa tra le due figure del mondo bianconero è diventata sempre più granitica nelle ultime settimane. Il proprietario e l’allenatore si sentono frequentemente, confrontandosi in maniera estremamente diretta sulle tematiche sportive. Questa fitta comunicazione ha permesso di creare un legame davvero solido. È una situazione assolutamente inedita, considerando che difficilmente in passato il patron è stato così vicino alle dinamiche del gruppo e alle vicende sviluppatesi di campo.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Spalletti Elkann sempre più vicini: complimenti reciproci, presenza e un’intesa ora granitica. Tutti i dettagli Spalletti Juve, intesa sempre più vicina: dopo il Pisa attesa la firma sul rinnovo, con dettagli e scenari delineatiCaprile Cagliari, futuro in bilico: un club di Premier segue il portiere rossoblù! I dettagli Calciomercato Juventus: la verità su Schlager. Forza Italia e sindaco Olivetti sempre più vicini: intesa sulle tariffe per lo sportOlivetti-Forza Italia, trovato l’accordo sulle tariffe comunali degli impianti sportivi.